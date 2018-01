Nachdem das von Press Play ursprünglich für Xbox 360 entwickelte Max: The Curse of Brotherhood bereits für PlayStation 4 veröffentlicht wurde, erscheint es in einigen Wochen auch für Nintendo Switch im Handel. Das haben Publisher Wired Productions sowie das schon für die PS4-Umsetzung verantwortliche StageClear Studios und Flashbulb Games bekannt gegeben. Das Abenteuer soll ab 23. März mit einem Preis von knapp 30 Euro in den Regalen stehen.Wer auf eine physische Version verzichten kann, findet den Titel seit Ende Dezember außerdem in Nintendos eShop zum Preis von knapp 15 Euro. Eine Demo gibt es dort ebenso wie die nachfolgende Beschreibung des Spiels:"Max: The Curse of Brotherhood ist ein cinematisches Abenteuer mit actiongeladenem Platformer-Gameplay und kreativen Rätseln. Max ist nur mit einem Filzstift bewaffnet und muss sich in einer Fantasiewelt an jeder Ecke dem Bösen stellen, um seinen kleinen Bruder Felix zu retten. Zum Glück kann der magische Filzstift die Elemente verbiegen und Gegenstände erschaffen, die Max auf seiner Reise helfen. Mach dich mit Max auf in das größte Abenteuer seines Lebens!"Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer