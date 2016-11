Assetto Corsa: Zweites Porsche-Paket für PC veröffentlicht; Konsolen erhalten erste Porsche-Erweiterung nächste Woche - 4Players.de

Kunos Simulazioni und 505 Games haben die zweite Porsche-Erweiterung für die Rennsimulation Assetto Corsa veröffentlicht. Zum Preis von 6,99 Euro erhält man folgende Sportwagen aus Zuffenhausen:

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 718 Spyder RS

Porsche Cayman GT4

Porsche 718 Boxster S Manuell

Porsche 718 Boxster S PDK

Porsche 919 Hybrid 2015

Porsche 911 GT1

Porsche 962c Kurzheck

Porsche 962c Langheck

Auf den Konsolen muss man sich dagegen etwas länger gedulden. Auf PS4 und Xbox One wird in der nächsten Woche am 29. November erst die erste von drei geplanten Porsche-Erweiterungen angeboten. Season-Pass-Besitzer werden dabei nicht erneut zur Kasse gebeten.Darüber hinaus soll ein neuer Patch nicht nur die Physik-Engine überarbeiten, sondern mit dem Porsche Panamera G2 Turbo ein kostenloses Bonus-Fahrzeug und mit der historischen Variante von Silverstone auch eine Bonus-Strecke enthalten.Letztes aktuelles Video: Porsche-Paket 93578