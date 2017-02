Assetto Corsa: Update 1.12 beinhaltet kostenlose Strecke - 4Players.de

Mit dem Update 1.12 dürfen Spieler in der Rennsimulation Assetto Corsa den Porsche Macan Turbo als Gratisauto in die Garage stellen. Außerdem wurde für die PS4 und die Xbox One auch das dritte Porsche-Paket veröffentlicht. Neben kleineren Veränderungen an den 3D-Modellen der Boliden und dem Reperatursystem dürfen sich Spieler auf die kostenlose Highands-Strecke freuen, die im folgenden Video vorgestellt wird:Letztes aktuelles Video: Kostenlose Highlands-Strecke