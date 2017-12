Assetto Corsa: Drittes Bonuspaket für PC mit neuer Strecke und sieben Fahrzeugen

Gaspedal hat geschrieben: ? 21.12.2017 13:44 Die sollen mal komplette Rennserien und noch mehr Strecken anbieten. Es wirkt immer noch Beta und Rennatmosphäre ist Null. Die sollen mal komplette Rennserien und noch mehr Strecken anbieten. Es wirkt immer noch Beta und Rennatmosphäre ist Null.

Ich weiß, die Sim wirkt recht trocken, aber da es sehr mod-freundlich ist kann das ganze via - Überraschung! - Mods gelöst werden.Keine Ahnung, inwieweit du in AC schon Zeit investiert hast oder ob Mods überhaupt etwas für dich sind. Ich zähle einfach mal auf, was sich sehr lohnt und das Game aufwertet.1. Content Manager: ein alternativer Launcher für AC, der so ziemlich alles regeln kann, was man möchte, u.a. kann man sich auch Championships selber erstellen. So kannst du dir beispielsweise deine eigene GT3 Serie zusammenbasteln inkl. Autos und Strecken deiner Wahl.2. Strecken gibt es massenweise als Mods, und da sogar richtig richtig gute (Paul Ricard, Donington, VIR, Bridgehampton, Riverside, Okayama etc, nur um ein paar herausragende zu nennen). Ich empfehle einfach mal bei Racedepartment reinzuschauen.3. Auch Fahrzeugklassen gibt es gute als Mod, so finde ich z.B. alle Fahrzeuge von Racesimstudios uneingeschränkt empfehlenswert. Deren Seite ist hier zu sehen: http://racesimstudio.com/ Da kommt übrigens ein GT1 Paket ab Samstag.Man muss im Hinterkopf haben, dass Assetto Corsa quasi der geistige Nachfolger von rfactor ist, zumindest, was Mods betrifft. Wenn man gar keinen Zugang zu Mods hat, dann kann ich nachvollziehen, dass AC eher nichts für einen bietet.