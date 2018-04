Assetto Corsa: Ultimate Edition mit allen bisherigen Inhalten ab sofort erhältlich - 4Players.de

Die Ultimate Edition der Rennsimulation Assetto Corsa ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Das hat Pubisher 505 Games bekannt gegeben. Das Paket beinhaltet alle bisher veröffentlichten Erweiterungen, darunter das Prestige Pack, die drei Porsche-Ergänzungen sowie die DLCs anlässlich des 70-jährigen Jubiläums von Ferrari.Insgesamt stehen damit jetzt 178 Fahrzeuge in der Garage und es finden sich 16 Rundkurse, die zusammen auf 33 verschiedene Streckenkonfigurationen kommen. Dabei hat das italienische Entwicklerstudio Kunos Simulazioni dank Laser-Scanning-Technologie die Pisten möglichst akkurat nachgebildet, darunter den Nürburgring inklusive Nordschleife, Laguna Seca, Monza und Spa Francorchamps.Die Ultimate Edition wird zumindest auf der PS4 sowohl digital als auch im regulären Handel auf einem Datenträger angeboten, der keine weiteren Downloads nötig macht. Auf PC und Xbox One stehen lediglich digitale Versionen via Steam bzw. dem Xbox Game Store zur Verfügung. Der Preis beträgt 39,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Bonus Pack 3 PC Steam