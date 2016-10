The Gallery: Episode 1 - Call of the Starseed: Erscheint am 6. Dezember mit Unterstützung der Touch-Controller für Oculus Rift - 4Players.de

Entwickler Cloudhead Games wird die erste Episode seines derzeit ausschließlich mit HTC Vive spielbaren Adventures The Gallery am 6. Dezember für Oculus Rift veröffentlichen. Die Umsetzung wird die an diesem Tag veröffentlichten Touch-Controller unterstützen - tatsächlich werden die Controller sogar benötigt, um das Abenteuer mit Rift zu spielen. Wer die entsprechenden Sensoren nutzt, kann mit dem Oculus-Headset zudem Roomscale nutzen.Mit der Umsetzung finden auch verschiedene Änderungen ihren Weg ins Spiel, darunter neue grafische Elemente im Boden, die den erkundbaren Raum deutlicher markieren. Außerdem soll es einfacher werden Objekte aufzuheben, die sich etwas außerhalb der Reichweite befinden. Die Steuerung beim Greifen und Teleportieren zu einer neuen Position soll zudem bequemer werden: "Die neue Touch-Steuerung ist wahrscheinlich die bisher intuitivste Art sich zu teleportieren", so die Entwickler in ihrer Pressemitteilung.The Gallery: Episode 1 - Call of the Starseed wird im Dezember sowohl im Oculus-Store als auch auf Steam für Besitzer der Touch-Controller zum Preis von knapp 20 Dollar bzw. 20 Euro erhältlich sein. "Die wenigen Rätsel und Elektronik-Puzzles bleiben zwar zu simpel, die geheimnisvoll inszenierte Verschwörungs-Geschichte und vor allem das tolle Ende haben mich aber richtig neugierig auf die Fortsetzung der [...] ersten Episode gemacht", schrieb Jan in seinem Test der ersten Folge.Letztes aktuelles Video: Spielszenen