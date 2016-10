Hearthstone: Heroes of Warcraft: "Heroisches Kartenchaos" angekündigt - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat das "heroische Kartenchaos" als Kartenchaos-Variante für Hearthstone angekündigt . Vor dem ersten Spiel im heroischen Kartenchaos erstellen die Teilnehmer ein Standarddeck aus ihren vorhandenen Karten, das nach der Bestätigung nicht mehr geändert werden kann. Mit diesem Deck tritt man dann gegen andere Spieler an und genau wie in der Arena versucht man, ein Dutzend Siege davonzutragen, um die besten Belohnungen zu erhalten. Allerdings gilt auch hier: Nach drei Niederlagen ist Schluss. Je länger man durchhält, desto besser werden die Belohnungen. Schafft man zwölf Siege, winken am Ende 50 Karten-Packungen, Gold, Arkanstaub und drei goldene legendäre Karten.Dan Emmons und Pat Nagle, zwei der Hearthstone-Designer, erklären weiter: "Das heroische Kartenchaos ersetzt eine Woche lang das reguläre Kartenchaos. Die Teilnahmekosten betragen entweder 9,99 Euro oder 1000 Gold. Im heroischen Kartenchaos könnt ihr eine beschränkte Anzahl an Durchläufen abschließen. Wie bereits erwähnt, basieren die Belohnungen im heroischen Kartenchaos auf der Anzahl an Siegen, die ihr insgesamt erringen konntet. Deshalb solltet ihr in jeder Runde euer Bestes geben! (...) Nach Abschluss der heroischen Kartenchaos-Woche findet das reguläre Kartenchaos wieder wie gewohnt statt. (...) Wir hoffen, dass wir mit diesem neuen Format die Kampflust derjenigen Spieler wecken konnten, die sich nach risikoreichen Partien mit potenziell großartigen Belohnungen sehnen. Das heroische Kartenchaos steht quasi schon vor der Tür – neue Updates dazu folgen demnächst!"Letztes aktuelles Video: Tavern Brawls