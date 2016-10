Hearthstone: Heroes of Warcraft: Blizzards eSport-Pläne für 2017 - 4Players.de

Global Season Championships – Wir wollen mehr internationale Turniere sehen und haben deshalb die regionalen Season Championships zu globalen Season Championships vereint. Jede dieser globalen Season Championships wird im kommenden Jahr in einer ausgewählten Gastgeber-Region ausgetragen. Ihr könnt diese Events persönlich besuchen und eure Lieblingsspieler vor Ort anfeuern!

Season Playoffs – Die regionalen Season Preliminaries wurden durch regionale Season Playoffs ersetzt, und jede der vier Regionen (Amerika, Asien-Pazifik, Europa und China) schickt pro Saison vier Vertreter zu den Season Championships. Alle Season Playoffs verwenden das Schweizer System und stehen weiterhin lokalen Gasthaushelden offen, allerdings wird die Qualifikation herausfordernder. Es wird außerdem mehr mit Preisgeldern dotierte Plätze geben, um mehr Teilnehmer belohnen zu können.

Championships und das Standardformat – Wir wollen das Meta in Turnieren frisch und aufregend gestalten und versuchen deshalb stets, die HCT-Turniere mit dem Standardjahr und den entsprechenden Inhaltsveröffentlichungen zu verknüpfen. Für das nächste Jahr bedeutet das, dass jede einzelne globale Season Championship mit einem bestimmten Inhaltspatch und dem entsprechenden Kartenset stattfinden wird. Daraus folgt, dass die nächste World Championship am Ende des kommenden Standardjahres, also Anfang 2018, ausgetragen wird.

Punkte und Meisterschaften – Wir passen die Anzahl der aus Turnieren und dem gewerteten Modus gewonnenen Punkte an, damit sie besser verteilt sind und mehr Spieler berücksichtigt werden. Außerdem verbessern wir das Meisterschaftssystem. Die ersten Ranglistenpunkte aus dem gewerteten Modus könnt ihr kommenden Monat erhalten, wenn die Wertungssaison November beginnt.

Preispool – Der gesamte Preispool für die HCT beträgt im kommenden Jahr über 2 Millionen USD. Die World Championship besitzt einen Preispool von 1 Million USD, jede Season Championship bietet 250.000 USD und alle Season Playoffs verfügen jeweils über ungefähr 20.000 USD, damit mehr Teilnehmer belohnt werden können."

Auf der anstehenden BlizzCon findet der Höhepunkt der "Hearthstone Championship Tour 2016" statt. Wie es im nächsten Jahr im eSport-Bereich bei Hearthstone weitergehen wird, hat Blizzard Entertainment nun angekündigt : "Im vergangenen Jahr haben wir die 2016 Hearthstone Championship Tour (HCT) eingeführt, um ein System zu schaffen, das die engagiertesten Hearthstone-Spieler aus der ganzen Welt zusammenbringt und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Wettkampffähigkeiten das ganze Jahr über auf höchstem Niveau unter Beweis zu stellen. Auch das Standardformat wurde im Jahr des Kraken eingeführt. Das erste Standardjahr endet mit der ersten Erweiterung 2017, die wiederum das neue Standardjahr einläutet. Wir haben in all dieser Zeit viel gelernt und auch euer wertvolles Feedback hat uns sehr geholfen. Deswegen freuen wir uns, euch ein paar der großen Änderungen für das kommende Jahr zu präsentieren:Hearthstone Global Games"Für uns gibt es nichts Schöneres, als zu sehen, wie ihr, die Community, eure Lieblingsspieler anfeuert – besonders die Helden aus eurer eigenen Region. Genauso freuen wir uns über die Zusammenarbeit und die Freundschaften, die teambasierte Wettkämpfe hervorbringen. Die Hearthstone Global Games (HGG) sollen diesen Aspekt noch stärker hervorheben. Jede Woche werden Spielerteams verschiedener Länder gegeneinander in einer globalen Liga antreten. Jedes Team der HGG besteht dabei jeweils aus dem Spieler des Landes, der über die meisten Ranglistenpunkte verfügt, und drei weiteren Spielern aus dem gleichen Land, die von der Community gewählt wurden. (...)"Hearthstone Inn-vitationals"Auf der Suche nach einem ganz lockeren Zuschauererlebnis? Dann haben wir mit den Hearthstone Inn-vitationals (HSI) genau das Richtige für euch! Diese Turnierreihe umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Hearthstone-Formate, sowie einige eurer Lieblingscharaktere aus Hearthstone. Eingeladen werden bekannte Streamer, die Sieger großer Turniere oder prominente Persönlichkeiten. (...)"