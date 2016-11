Hearthstone: Heroes of Warcraft: Die Straßen von Gadgetzan: Karten-Screenshots und eine Partie im Video - 4Players.de

Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android) Screenshot - Hearthstone: Heroes of Warcraft (Android)

Wie sich eine Partie "Die Straßen von Gadgetzan" in Hearthstone: Heroes of WarCraft spielt, veranschaulicht Blizzard Entertainment im folgenden Video. Außerdem könnt ihr einen Blick auf über 30 der 132 neuen Karten in der Screenshot-Galerie werfen (siehe unten). Die vierte Erweiterung für das digitale Kartenspiel soll Anfang Dezember 2016 erscheinen ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Match Die Strassen von Gadgetzan