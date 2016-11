Hearthstone: Heroes of Warcraft: Vierte Erweiterung "Die Straßen von Gadgetzan" startet in dieser Woche - 4Players.de

Die vierte Erweiterung "Die Straßen von Gadgetzan" (Mean Streets of Gadgetzan) für das digitale Kartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft wird am 1. Dezember 2016 erscheinen . Mit der Erweiterung kommen 132 neue Karten und drei rivalisierende Fraktionen ins Spiel.In Gadgetzan, "der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten", kämpfen drei Banden (Gassenhauer-Gang, Jadelotus und Kabale) um die Kontrolle. Einer dieser Banden kann man sich anschließen, denn jede der "normalen Klassen" gehört zu einer der drei Fraktionen in der Stadt. Und somit gehören auch alle Klassenkarten und neutralen Diener thematisch zu dieser Fraktion. Jäger, Paladin und Krieger gehören zur Gassenhauer-Gang. Mager, Priester und Hexenmeister finden sich bei Kabale wieder. Druide, Schurke und Schamane sind beim Jadelotus. Von der Klassenzugehörigkeit abgesehen haben alle drei Fraktionen eine spezielle Besonderheit. Des Weiteren werden einige neutrale Diener nur für Mitglieder ihrer Fraktion verfügbar sein. Zum Beispiel können nur Jäger-, Paladin- und Kriegerdecks einen Kiezinformanten (ein Mitglied der Gassenhauer-Gang) enthalten.Letztes aktuelles Video: Match Die Strassen von Gadgetzan