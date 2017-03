Hearthstone: Heroes of Warcraft: Preisliche Anpassungen (Kartenpakete, Arenazugang) für PC, Mac und Android - 4Players.de

2 Packungen: 2,99 Euro (alter Preis: 2,69 Euro)

7 Packungen: 9,99 Euro (alter Preis: 8,99 Euro)

15 Packungen: 19,99 Euro (alter Preis: 17,99 Euro)

40 Packungen: 49,99 Euro (alter Preis: 44,99 Euro)

60 Packungen: 69,99 Euro (alter Preis: 62,99 Euro; nicht auf Android verfügbar)

Abenteuerflügel: 6,99 Euro (alter Preis: 5,99 Euro)

Arenazugang: 1,99 Euro (alter Preis: 1,79 Euro)

Blizzard Entertainment hat im Forum bekanntgegeben, dass die Preise von Kartenpaketen bei Hearthstone angepasst bzw. erhöht werden. "Wir möchten euch mitteilen, dass wir bald die Preise von Hearthstone-Produkten anpassen werden, die über die PC-, Mac- und Android-Clients sowie über den Battle.net-Shop gekauft werden können. Da wir regelmäßig einen Blick auf unsere Preise weltweit werfen, nehmen wir von Zeit zu Zeit Änderungen an ihnen vor, um den jeweiligen lokalen und regionalen Marktbedingungen gerecht zu werden. Der Preis des Vorverkaufspakets von Un'Goro ist von diesen Änderungen nicht betroffen und bleibt bis zur Veröffentlichung unverändert. Die neuen preislichen Änderungen treten am 22. März 2017 in Kraft."So sehen die aktualisierten Preise aus:Letztes aktuelles Video: Die Strassen von Gadgetzan 52 Kartenpakete im Video