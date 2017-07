Hearthstone: Heroes of Warcraft: Alte Erweiterungen und Abenteuer bald wieder erhältlich (Wild-Modus) - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat bekanntgegeben, dass in den kommenden Wochen alle alten Erweiterungen und Abenteuer (für den Spielmodus "Wild") wieder im Blizzard Shop gekauft werden können. Aktuell sind nur Reise nach Un'Goro (2017), die Straßen von Gadgetzan (2016), das Flüstern der alten Götter (2016), Klassik-Kartenpackungen sowie das Solo-Erweiterung eine Nacht in Karazhan (2016) verfügbar.Wieder angeboten werden also die Erweiterungen Goblins gegen Gnome (2014), Das Große Turnier (2015) sowie die drei Solo-Abenteuer Fluch von Naxxramas (2014), der Schwarzfels (2014) und die Forscherliga (2015). Allerdings wird man die Karten aus diesen Paketen nur im "wilden Spielmodus" verwenden können. "Einige hören den Ruf der Wildnis. Vielleicht sind es die grenzenlosen Möglichkeiten, ein Deck mit allen Karten bauen zu können. Vielleicht ist es die Anziehungskraft von vernichtenden Combos, die es in dieser Form nie hätte geben dürfen", schreibt Blizzard Die Entwickler hatten vor einiger Zeit die Hauptspielmodi von Hearthstone in Standard und Wild unterteilt. In der Wild-Variante können alle bisher erschienenen Karten aus allen Erweiterungen genutzt werden. Im Standard-Modus sind nur Karten aus den "neueren" Erweiterungen sowie die Basis-Karten verfügbar, um die Kombinationsmöglichkeiten zu reduzieren. Die nächste Hearthstone-Erweiterung soll am Freitag (7. Juli um 04:00 Uhr) im Livestream vorgestellt werden. Das Add-on dürfte dann im August erscheinen.Letztes aktuelles Video: Kommende Änderungen an Kartenpackungen