Hearthstone: Heroes of Warcraft: Musikalischer animierter Kurzfilm "Hearthstone sind wir" - 4Players.de

Blizzard veröffentlicht heute den musikalischen Kurzfilm "Hearthstone sind wir"des Kartenstrategiespiels Hearthstone: Heroes of Warcraft. Dazu heißt es in der Pressemitteilung:Das Gasthaus von Wirt Steinruh ist ein ganz besonderer Ort. Man muss nur einmal abends an den lauten, vollbesetzten Tischen vorbeispazieren und den aufregenden Erzählungen voller gefährlicher Abenteuer und den Geschichten von Reisenden lauschen, die das Gasthaus glücklicherweise genau dann fanden, als sie es am dringendsten brauchten. Die Stammgäste im Gasthaus von Hearthstone sind allesamt einzigartige Charaktere. Für sie ist das Gasthaus mehr als nur ein Ort, an dem man die Füße hochlegt und sich ein köstliches Gebräu zu Gemüte führt. Hier liegt die Magie der Gastfreundschaft in der Luft. Gute Laune ist an der Tagesordnung, egal wer gerade zur Tür hereinkommt. Die Freuden überraschender Wendungen und die Spannung des Wettstreits sind ständig präsent. Findet zusammen mit Ava heraus, warum man sich bei Hearthstone wie zu Hause fühlen kann!Letztes aktuelles Video: Animierter Kurzfilm