Hearthstone: Update 11.2: Schnellstarterpaket, Verwirrtshaus und Kartenbescherung - 4Players.de

"Schnellstarterpaket: Dieses Paket enthält für 7,99 Euro insgesamt 10 Kartenpackungen, darunter zwei Klassikpackungen sowie jeweils zwei Packungen aus Der Hexenwald, Kobolde & Katakomben, Ritter des Frostthrons und Reise nach Un'Goro. Das Schnellstarterpaket kann unbegrenzt oft erworben werden, verschwindet aber am 19. Juni um 19:00 Uhr wieder.

Verwirrtshaus: Toki hat versehentlich die Zeitströme in der Arena gekreuzt! Alternative Realitäten treffen aufeinander und im Gasthaus herrscht chronologisches Chaos. Vom 11. Juni bis zum 2. Juli wird die Arena nicht sammelbare, thematisch zum Verwirrtshaus passende Karten enthalten und Spieler können einzigartige Quests abschließen, die Gold und Arkanstaub gewähren. Die erste Arenarunde ist kostenlos, Spieler können sich also gleich ins Getümmel stürzen ... solange sie sich vor Zeitverzerrungen hüten.

Kartenbescherung: Am 13. Juni erhalten Spieler dafür, dass sie sich einloggen, eine kostenlose goldene Klassikpackung voller goldener Hearthstone-Karten."

Für Hearthstone steht das Update 11.2 zum Download bereit. Es umfasst unter anderem das Verwirrtshaus (ein Ereignis, bei dem die Zeit verrücktspielt), ein Schnellstarterpaket mit zehn Kartenpackungen für 7,99 Euro und die Kartenbescherung am 13. Juni. Last but not least sollen die Interaktionen zwischen den Karten intuitiver gestaltet werden.