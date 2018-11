Hearthstone: Mehr als 100 Mio. Spieler; sechs kostenlose Kartenpackungen - 4Players.de

Das digitale Sammelkartenspiel Hearthstone zählt mittlerweile mehr als 100 Millionen Spieler weltweit auf PC, Mac, iOS und Android - basierend auf internen Erhebungen von Blizzard Entertainment. Wer sich vom 7. bis 11. November in das Spiel einloggt, erhält einmalig sechs (kostenlose) Kartenpackungen aus der Erweiterung Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor . Außerdem können Spieler die Event-Questreihe "Ein Hoch auf die Spieler" abschließen, um bis zu 500 Gold (Ingame-Währung) zu erhalten."100 Millionen Spieler zu erreichen ist ein gewaltiger Meilenstein für Hearthstone. Was für uns aber noch wichtiger ist, ist die Tatsache, dass der Geist des Spiels so viele Menschen auf der ganzen Welt erfasst hat", so J. Allen Brack, President von Blizzard Entertainment. "Ob auf Veranstaltungen wie der BlizzCon und Fireside Gatherings oder einfach nur beim Einschalten des Lieblingsstreams - es ist so inspirierend zu sehen, wie Millionen von Spieler online oder im wirklichen Leben zusammenkommen und Teil der Hearthstone-Community werden.""Um das Gasthaus-Flair von Hearthstone zu versinnbildlichen und Spieler dazu anzuregen, auch in der wirklichen Welt Spaß mit dem Spiel zu haben, hat Blizzard das weltweite Programm der 'Fireside Gatherings' geschaffen. Dabei können 'Gastwirte' Treffen in Restaurants, Studententreffpunkten, Läden und tatsächlichen Gasthäusern und Kneipen organisieren. Jeden Monat finden durchschnittlich 2.655 Hearthstone-Fireside Gatherings in Städten auf der ganzen Welt statt - von Boston bis Beijing. Allein in diesem Jahr fanden mehr als 23.000 Fireside Gatherings statt und viele weitere sind in Städten auf der ganzen Welt geplant", heißt es in der Pressemitteilung."Als Kartenspiel unterscheidet sich Hearthstone von allen anderen Spielen, die regelmäßig an der Spitze dieser Plattformen stehen. Neben der leicht verständlichen Mechanik und der schillernden Persönlichkeit, die von lebhaften Audio- und visuellen Effekten unterstützt wird, besteht ein großer Unterschied darin, dass sämtliche Kommunikation zwischen Spielern über festgelegte Sprüche erfolgt, die auf jeden spielbaren Helden des Spiels zugeschnitten sind – und dabei eine positive Einstellung und Sportsgeist vermitteln. So können sich alle Spieler vom Anfänger bis zum alteingesessenen Profi willkommen fühlen. Und obwohl sich das Spiel um Fähigkeiten und Wettbewerb dreht, bietet es ein etwas anderes Spielgefühl als andere wettbewerbsorientierten Spiele. (...) Außerdem hat Blizzard kürzlich das Spielerlebnis neuer Spieler überarbeitet und einen größeren Puffer zwischen Anfängern und Profis eingebaut, wodurch der Einstieg jetzt Spielern aller Art etwas leichter fällt. Einer der Leitgedanken des Unternehmens ist 'einfach zu erlernen, schwer zu meistern'. Hearthstone ist dafür ein strahlendes Beispiel: Es führt seine Spieler behutsam in die Grundlagen des wettbewerbsorientierten Spiels ein und belohnt sie großzügig."Letztes aktuelles Video: Das Jahr des Raben