Shovel Knight: Trailer zeigt die Nintendo-Switch-Version - 4Players.de

Wie bereits im Januar angekündigt werden die Yacht Club Games Shovel Knight auch für die Nintendo Switch veröffentlichen. Das Datum ist noch nicht bekannt, soll aber noch im März liegen. Dabei handelt es sich um das Prequel zu Shovel Knight mit dem Beinamen "Specter of Torment". Für die Besitzer des Hauptspiels ändert sich dadurch nichts. Sie erhalten die Erweiterungen kostenlos. Alle vier Teile können via Steam, PSN und Xbox Live als eigenständige Spiele gekauft werden: Shovel Knight: Shovel of Hope (ursprüngliche Kampagne), Shovel Knight: Plague of Shadows (mit Plague Knight), Shovel Knight: Specter of Torment (mit Specter Knight) und die noch unbetitelte Kampagne mit King Knight:Letztes aktuelles Video: Nintendo-Switch-Trailer