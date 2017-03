Shovel Knight: Der Schaufelritter in 3D? Yacht Club Games über die dritte Dimension - 4Players.de

Vor einigen Tagen bekräftigte David D'Angelo von Yacht Club Games bei einem Reddit-AMA , dass sie Shovel Knight liebend gerne in die dritte Dimension bringen würden. Das große Vorbild des Teams sei Super Mario 64: "Wir würden sterben, um Shovel Knight in 3D zu bringen. Wir wollen diesen Übergang wirklich in Angriff nehmen, genauso wie es Mario, Zelda und viele andere klassische Videospiele gemacht haben. Wir sind auch hochgradig besessen von Super Mario 64 und wir hoffen, dass wir eines Tages einen 3D-Plattformer erstellen werden, der so spaßig, bezaubernd, überraschend und mitreißend wie dieses Spiel ist! In vielerlei Hinsicht ist dieser Stil des 3D-Plattformers seit [Mario 64] nicht mehr fortgeführt oder ausgebaut worden. Die meisten 3D-Plattformer schlugen stattdessen die Sammel-Route ein."Letztes aktuelles Video: Nintendo-Switch-Trailer