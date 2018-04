Shovel Knight: Yacht Club Games feiert 2 Mio. Schaufelritter mit Rabatt-Aktion - 4Players.de

Bildquelle: Yacht Club Games

Yacht Club Games bedankt sich bei zwei Millionen Shovel-Knight -Spielern. Die Zwei-Millionen-Marke sei bereits Ende Februar geknackt worden. Gefeiert werde aber erst jetzt und zwar mit einer einwöchigen Rabatt-Aktion auf Switch, Wii U, 3DS, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox One, Steam, GOG sowie im Humble Store, bei der 20 Prozent Ermäßigung auf den Verkaufspreis gewährt werden.Zudem hat man den bisherigen Absatz (Stichtag: 1. März 2018) detailiert aufgeschlüsselt und analysiert. So wurden auf dem PC 24,4 Prozent aller Exemplare verkauft, knapp gefolgt vom 3DS (23,9 Prozent). Auf Platz 3 liegt die erst vor einen Jahr veröffentlichte Switch-Version mit einem Anteil von 17,6 Prozent, gefolgt von Wii U (14,3 Prozent) und PS4 (9,1 Prozent):Die meisten Spiele seien in Nordamerika abgesetzt worden (67,7 Prozent), auf Europa entfallen 22,5 Prozent der weltweiten Verkäufe:Weitere Zahlen und Diagramme von Yacht Club Games gibt es hier Letztes aktuelles Video: Nintendo-Switch-Trailer