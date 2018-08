Shovel Knight: Showdown: Finaler Teil der Treasure Trove angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Shovel Knight (Linux) Screenshot - Shovel Knight (Linux) Screenshot - Shovel Knight (Linux) Screenshot - Shovel Knight (Linux) Screenshot - Shovel Knight (Linux) Screenshot - Shovel Knight (Linux) Screenshot - Shovel Knight (Linux) Screenshot - Shovel Knight (Linux) Screenshot - Shovel Knight (Linux) Screenshot - Shovel Knight (Linux) Screenshot - Shovel Knight (Linux) Screenshot - Shovel Knight (Linux) Screenshot - Shovel Knight (Linux) Screenshot - Shovel Knight (Linux) Screenshot - Shovel Knight (Linux)

Yacht Club Games haben mit Shovel Knight Showdown den letzten Teil der Shovel Knight: Treasure Trove angekündigt, die neben Showdown auch die Add-ons Shovel of Hope Specter of Torment und King of Cards umfasst.Die Erweiterung wird für 9,99 Dollar als eigenständiges Spiel auf Nintendo Switch, Wii U, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, PC, Mac, Linux und Amazon FireTV erhältlich sein. Für Treasure-Trove-Besitzer wird sie als kostenloses Update erscheinen. Neben einem Story-Modus wird es auch Mehrspieler-Gefechte zwischen bis zu vier Schaufelrittern geben.Mehr als 16 zum Teil erstmals spielbare Charaktere (Helden und Schurken) werden versprochen. Als Spielsprachen sollen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Japanisch und Deutsch unterstützt werden. Exklusive Spielszenen gibt's bei den Kollegen von IGN: