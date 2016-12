World of Tanks Blitz: Wird auch in China an den Start gehen - 4Players.de

Wargaming ist eine Partnerschaft mit dem chinesischen Publisher NetEase eingegangen, um World of Tanks Blitz auch auf dem chinesischen Markt zu veröffentlichen. NetEase wird dabei das Publishing übernehmen. Zusammen mit NetEase will das World-of-Tanks-Blitz-Team auch exklusive Spielinhalte für die chinesischen Spieler entwickeln. Wargaming verfolgt dabei das Ziel, seine bestehenden Titel einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. World of Tanks soll bereits "von Millionen" Chinesen auf PC gespielt werden."Wir sind sehr stolz darauf, mit World of Tanks Blitz auf einen neuen Markt zu expandieren", so Maxim Matveyko, General Manager China, Wargaming. "Der chinesische Markt ist sehr spezifisch und den Spielern dort steht eine riesige Auswahl an mobilen Titeln zur Verfügung. Wir haben uns den Markt und seine Risiken sehr genau angeschaut, um den besten Partner zu ermitteln: NetEase wird als eines der führenden Unternehmen angesehen, wenn es darum geht, einige der bekanntesten internationalen Mobile-Titel in China zu etablieren. Mit ihrer Hilfe bekommen chinesische Spieler die Chance, sich den packenden Gefechten von World of Tanks Blitz anzuschließen.""Wir freuen uns darauf, mit einem der führenden Online-Spiele-Entwickler und Publisher im Free-to-Play-MMO-Markt zusammen zu arbeiten, um World of Tanks Blitz erfolgreich in China zu veröffentlichen", sagt Zheng Dewei, General Manager, Mobile Game Launch Center von NetEase. "Wir werden unsere Passion und unsere Erfahrung dafür einsetzen, den bestmöglichen Service zu bieten, um den Titel erfolgreich in China zu publishen."Letztes aktuelles Video: Closed-Beta-Trailer