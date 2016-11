System Shock: Remastered: Plattformen und Veröffentlichungstermin konkretisiert - 4Players.de

Hokurn hat geschrieben: Kajetan hat geschrieben: Hokurn hat geschrieben: Die Frage ist doch eigentlich, ob es neben einem guten Spiel auch ein guter Shooter wird...

Das SS1-Remake wird kein Shooter.

Dann bitte durch Genre-Vertreter ersetzen. :D

Zumindest bei Bioshock 1 und Infinite hatte ich immer den Eindruck, dass man ein echt tolles Spiel hatte, aber die Gameplay-Elemente zu altbackend wirkten.

Es gibt meines Wissens nur ein mit SS1 vergleichbares Spiel: SS2 :)Nein, das Einsortierungsproblem mit System Shock hat seine Ursache darin, dass es sich den typischen Genre-Konventionen entzieht, weil es in einer Zeit entstand, als die Genres noch nicht so "fertig" und ausdifferenziert waren, wie sie das heute sind. System Shock 1 ist ein Survival-Horror-Adventure mit starken Action-Elementen und viel Erkundung in der Ego-Perspektive. Es lediglich als "Shooter" zu bezeichnen unterschlägt all den Rest, der den Charakter dieses Spieles ausmacht.Altbacken? Ok, Bioshock 1 hat das Rad nicht wirklich neu erfunden, aber bei BI fanden sich genug frische Ideen, um das traditionelle Shooter-Gameplay aufzulockern und zu erweitern (Tears, Skyrail Hook, Elizabeth als Support-Charakter).