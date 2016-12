System Shock: Remake: Wie originalgetreu wird die Umsetzung ausfallen? - 4Players.de

Gaming Bolt hat ein Interview mit Stephen Kick geführt, in dem der Gründer der für das Remake von System Shock verantwortlichen Nightdive Studios Fragen zum Spiel beantwortete . Dabei kam Kick auch darauf zu sprechen, wie originalgetreu die Neuauflage ausfallen werde. So wolle man den einzigartigen Look und Stil des Titels trotz moderner Engine möglichst authentisch aufbereiten. Auch am Leveldesign habe man nur kleine Anpassungen vorgenommen, um z. B. die Immersion und Glaubwürdigkeit bestimmter Einrichtungen wie der Krankenstation zu steigern. Vertraute Orte und Routen seien aber nach wie vor vorhanden. Zudem habe man mit System Shock 2 eingeführte Verbesserungen an der Benutzeroberfläche auch in der Neuauflage des ersten Teils miteinfließen lassen. Dabei stets die richtige Balance zu finden, sei aber auf jeden Fall eine Herausforderung. Eine zuletzt noch in Aussicht gestellte simultane Veröffentlichung auf allen Plattformen werde es laut Kick aber nun doch nicht geben.Letztes aktuelles Video: Pre-Alpha-Trailer