DonDonat hat geschrieben: ? vor 7 Minuten Was nun: hat man das Spiel von vorher Unity nun auf Unreal komplett umgebaut oder war es vorher schon Unreal und es wurde jetzt nur erklärt wieso man Unreal genommen hat...? Was nun: hat man das Spiel von vorher Unity nun auf Unreal komplett umgebaut oder war es vorher schon Unreal und es wurde jetzt nur erklärt wieso man Unreal genommen hat...?

Man hat auf Unity-Basis die Demo gebaut, mit der man das Kickstarter-Projekt beworben hat. Für die tatsächliche Umsetzung verwendet man wohl lieber die UE. Was ja auch nicht das Ding ist, denn offenbar wurde diese Entscheidung ziemlich am Anfang der Umsetzung getroffen und nicht mittendrin in der Produktionsphase. Der neue Trailer ist schon mit der UE erstellt worden.Note to self: Weniger Worte verwenden, dann ist man auch schneller fertig mit dem Schreiben