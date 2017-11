System Shock: Entwickler zeigen aktuelle Spielszenen aus dem Reboot - 4Players.de

Die Night Dive Studios feiern aktuell nicht nur ihr fünfjähriges Bestehen, sondern haben auch ein neues Kickstarter-Update zu ihrem Reboot von System Shock veröffentlicht, das sich derzeit für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One in der Mache befindet. Neben einem aktualisierten FAQ umfasst das Update auch ein neues Video mit knapp neun Minuten kommentierter Spielszenen (siehe unten).Damit wollen die Entwickler neue Wege gehen und zeigen woran sie überall arbeiten - vieles davon mit Work-in-progress-Status. Sollten diese ausführlichen Einblicke gut ankommen, wollen sie dieses Format auch in Zukunft beibehalten. Das von der Unity Engine auf die Unreal Engine 4 gewechselte Projekt befinde sich aber noch immer in einem sehr frühen Stadium, so dass zum angepeilten Erscheinungstermin keine Angaben gemacht werden.Letztes aktuelles Video: Reboot Backer Update - November 2017