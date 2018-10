System Shock: Remake: Trailer zeigt die "Adventure Alpha" - 4Players.de

Die Nightdive Studios demonstrieren die aktuelle Alpha-Version des Remakes von System Shock im folgenden Trailer . Die Texturen, die im Video zu sehen sind, entstammen der ursprünglichen Version des Spiels und sollen nicht der endgültigen Qualität entsprechen. Die Original-Texturen wurden verwendet, um dem Team eine Vorstellung davon zu geben, wie die Levels in überarbeiteter Form (Beleuchtung, Level-Design-Anpassung etc.) aussehen. Diese Platzhalter sollen später wieder ersetzt werden.Bestimmte " Backer " (Cortex Reaver und Citadel Crew Member) haben außerdem Zugriff auf die "Adventure Alpha". In diesem Modus kann man die "Citadel Station" frei erkunden, Gegenstände aufheben, Audio-Logs anhören, E-Mails lesen und die Missionsziele erfüllen.Letztes aktuelles Video: Adventure Alpha 1st Look - Nightdive Studios