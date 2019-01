System Shock: Remake: Trailer zeigt die "finalen" Grafik-Elemente - 4Players.de

Nach dem Trailer aus der "Adventure Alpha" (Oktober 2018), in dem die Texturen aus der ursprünglichen Version des Spiels als Platzhalter zu sehen waren, haben die Nightdive Studios nun ein Video aus dem Remake von System Shock veröffentlicht, in dem die finalen Grafik-Elemente präsentiert werden. Sowohl neue Texturen als auch Umgebungsobjekte sind zu sehen. Das vollständige Kickstarter-Update findet ihr hier . Demnächst wollen die Entwickler das überarbeitete Kampfsystem in Aktion zeigen.Trailer mit den finalen Grafik-AssetsZum Vergleich: Trailer aus der "Adventure Alpha" (Oktober 2018)