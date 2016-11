Far Cry 3: Blood Dragon: Steht ab nächster Woche kostenlos im Ubisoft-Club für PC zur Verfügung - zum 30. Ubisoft-Jubiläum - 4Players.de

Im Zuge des 30-jährigen Jubiläums wird Publisher Ubisoft jeden Monat die (digitale) Vollversion eines PC-Spiels kostenlos im Ubisoft-Club zur Verfügung stellen. Das nächste Spiel wird Far Cry 3: Blood Dragon sein. Es wird ab dem 9. November 2016 verfügbar sein. Derzeit kann man sich noch Beyond Good & Evil (2003) sichern. In den vorherigen Monaten konnte man Rayman Origins, Splinter Cell, Prince of Persia: The Sands of Time und The Crew ergattern.Letztes aktuelles Video: Video-Fazit