Ghost of a Tale: Bardenmaus Tilo dehnt ihr Abenteuer auf Xbox One aus - 4Players.de

Das Action-Rollenspiel mit der heldenhaften Maus Tilo in der Hauptrolle ist mittlerweile auch auf Xbox One im Game-Preview-Programm verfügbar (Preis: 19,99 Euro). Bisher war Ghost of a Tale nur auf PC ( GOG Steam ) als Early-Access-Titel erhältlich. Laut den Entwicklern ist die Entwicklung des Spiels zu ungefähr 45 Prozent abgeschlossen Ghost of a Tale erzählt die Geschichte der Bardenmaus namens Tilo, die die Flucht aus den Verliesen von Dwindling Heights Keep wagt, um das Schicksal ihrer wahren Liebe Merra in Erfahrung zu bringen. Da es sich bei den Gegnern von Tilo meist um deutlich größere Tiere handelt, muss er sich auf seine leisen Pfoten, Täuschungen, Unterhaltungen und allerlei Quests konzentrieren. Kämpfe sind offenbar nur in Ausnahmefällen sinnvoll. Unsere Vorschau ( Spielszenen-Video ) zu dem schleichlastigen Titel von SeithCG findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Xbox One Game Preview Initial Launch