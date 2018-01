Kickstarter: Finanzierungskampagnen für Spiele legten 2017 deutlich zu

Games on @Kickstarter in 2017: $172M pledged ($163M raised); 7033 launched projects (2997 successfully funded projects); 767K backers (726K backers to successful projects). Good job y'all. A huge year for the community. — Luke of the Wheel (@Burning_Luke) 29. Dezember 2017

Bildquelle: Polygon / Infogram





Zudem wird angemerkt, dass der Großteil der Spielefinanzierungen nicht auf Videospiele, sondern auf Brettspiele entfalle. 2016 habe das Verhältnis bei ungefähr 1:6 gelegen.



Schwarmfinanzierungen von Spielen per Kickstarter sollen im letzten Jahr wieder deutlich zugelegt haben, wie Polygon berichtet . So sei bei den zugesagten Geldern für erfolgreich beendete Kampagnen ein Anstieg von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet worden als die finanziellen Unterstützungen erstmals seit der Gründung 2009 rückläufig gewesen seien. Dies gehe aus einem Tweet von Luke Crane, seines Zeichens Head of Games bei der Crowdfunding-Plattform, hervor:Die Kollegen von Polygon haben den Verlauf mit folgender Tabelle veranschaulicht