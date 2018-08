Road Redemption: Motorrad-Actionspiel im Herbst für PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Tripwire Interactive (Killing Floor und Red Orchestra) wird Road Redemption in Zusammenarbeit mit EQ-Games und den Pixel Dash Studios im Herbst 2018 auf PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlichen. Die PC-Version des geistigen Nachfolgers von Road Rash ist bereits im Oktober 2017 an den Start gegangen "In Road Redemption führt der Spieler eine rauflustige Motorrad-Gang auf eine reifenquietschende und vom Kampf geprägte Reise quer durch die Vereinigten Staaten. Geld wird mit Herausforderungen wie illegalen Rennen, Raubüberfällen und Anschlägen verdient. Die eingesammelte Beute wird in die Aufrüstung von Motorrädern, Charakteren und Waffen gesteckt, um den ultimativen Straßenkrieger zu erschaffen. Mit einer riesigen Singleplayer-Kampagne, dutzenden Waffen, Vier-Spieler-Split-Screen-Coop und Online-Multiplayermodus, kehrt Road Redemption zu den guten alten Zeiten der brutalen arcade-lastigen Action-Racer zurück", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer