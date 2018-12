Die Pixel Dash Studios, EQ-Games und Tripwire Interactive haben die bereits auf PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältliche Motorrad-Action Road Redemption am 19. Dezember 2018 auch für Xbox One veröffentlicht. Im Xbox Games Store kostet der Download des geistigen Road-Rash-Nachfolgers 19,99 Euro. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Xbox One