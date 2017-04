Terra Mystica: Digitale Umsetzung des Brettspiels für iOS und Android erschienen - 4Players.de

Digidiced hat die digitale Umsetzung des Brettspiels Terra Mystica für iOS und Android veröffentlicht. Das Spiel mit der USK-Einstufung "Ab 0 Jahren" ist weltweit erhältlich und kostet 9,99 Euro. Wie bei den vorangegangenen Brettspiel-Adaptionen (Agricola und Patchwork) wollen die Entwickler auf "größtmögliche Originaltreue zur Vorlage" setzen. Die App bietet asynchrone plattform-übergreifende Multiplayer-Spiele, weltweites Ranking, Chat, die (neue offizielle) Karte Loomlakes, den neuesten Stand der Regeln (mit angepassten Siegpunkten) und eine KI, die Spieler ersetzt, wenn sie aussteigen.'Terra Mystica entführt seine Spieler in eine fantastische Welt, in der bis zu 14 Völker mit unterschiedlichen Eigenschaften, Stärken und Schwächen ihre Siedlungsgebiete erweitern müssen, um die Vorherrschaft zu erkämpfen. Dabei ist jedes Volk an einen bestimmten Geländetyp gebunden, sodass die Spieler vorgegebene Landschaftsfelder in ihr jeweils favorisiertes Terrain umwandeln müssen, um durchgehende Siedlungsgebiete mit Wohn- und Handelshäusern, Festungen, Tempeln und Heiligtümern zu schaffen oder Brücken zu bauen. Dadurch lassen sich Boni, Sonderaktionen oder zusätzliches Einkommen freischalten, womit letztlich die Grundlage für spätere Stadtgründungen gelegt wird. Ein cleverer Umgang mit den vier Ressourcen "Arbeiter", "Geld", "Priester" und "Macht" ist auf dem Weg zum Sieg ebenso wichtig wie die Anrufung der vier Kulte "Feuer", "Erde", "Wasser" und "Luft"', heißt es von den Entwicklern. Unseren Brettspiel-Test von Terra Mystica findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer