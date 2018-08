The Walking Dead: Komplette erste Staffel für Switch erschienen - 4Players.de

Aktualisierung vom 29. August 2018, 8:30 Uhr:

🏃‍♀️ "Done Running" - August 14

🚸 "Suffer the Children" - September 25

🔥 "Broken Toys" - November 6

🚸 "Take Us Back" - December 18

Ursprüngliche Meldung vom 22. August 2018, 15:46 Uhr:

Telltale Games und Skybound Entertainment haben die erste Staffel von The Walking Dead wie angekündigt am 28. August 2018 auch in Europa für Nintendo Switch veröffentlicht (Preis: 24,99 Euro). Zudem steht mittlerweile auch die erste Episode (Done Running) der letzten Staffel im europäischen eShop zum Download bereit. Episode 2 (Suffer the Children) soll laut Veröffentlichungsplan am 25. September, Episode 3 (Broken Toys) am 6. November und Episode 4 (Take Us Back) am 18. Dezember folgen:Am 28. August 2018 werden Telltale Games und Skybound Entertainment die komplette erste Staffel von The Walking Dead für Nintendo Switch veröffentlichen. The Walking Dead: The Complete First Season, so der Titel, enthält grafisch verbesserte Versionen aller fünf Originalepisoden sowie die Bonus-Episode 400 Days und soll 24,99 Dollar kosten.Die Sprachausgabe wird auf Englisch, die Untertitel wahlweise auf Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch oder Italienisch sein. The Walking Dead: Season Two The Walking Dead: A New Frontier (Season 3) und The Walking Dead: Die letzte Staffel (The Final Season) werden ebenfalls noch dieses Jahr für Switch erscheinen. Bis dato wurden weltweit schon über 50 Millionen Episoden der Serie verkauft.