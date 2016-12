Surgeon Simulator : Operieren in der virtuellen Realität - 4Players.de

Mit Surgeon Simulator : Experience Reality können Spieler ab sofort auch mit der PlayStation VR Patienten operieren. Wie man dabei genau vorgeht, ist jedem selbst überlassen. So kann man kuriose Gegenstände nutzen um beispielsweise den Brustkorb zu öffnen und lauter Organe in den Händen jonglieren. Die Steuerung ist via Move-Controller oder DualShock 4 möglich. Die Versionen für HTC Vive und Oculus Rift sollen noch folgen.Letztes aktuelles Video: VR-Spielszenen