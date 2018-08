Insurgency: Vorgänger zu Insurgency: Sandstorm kostenlos erhältlich - 4Players.de

Bevor am 18. September der Taktik-Shooter Insurgency: Sandstorm veröffentlicht wird, ist sein Vorgänger Insurgency derzeit kostenlos auf Steam erhältlich: Wie Entwickler New World Interactive mitgeteilt hat, kann man das Spiel noch bis morgen Abend, 19:00 Uhr der eigenen Bibliothek hinzufügen, um es dauerhaft zu behalten.Wer Insurgency besitzt, erhält außerdem einen zusätzlichen Preisnachlass, wenn er Sandstorm für den ohnehin gesenkten Preis auf Steam vorbestellt.Das aktuelle Spiel kann dabei als aussagekräftige Demo zu Insurgency: Sandstorm dienen, denn grundsätzlich wird sich wenig an Spielverlauf und Steuerung des Shooters ändern. Auch die Spielvarianten bleiben zum größten Teil erhalten, wobei Sandstorm mit vor allem einer Neuerung neue Spieler ansprechen will: Es bietet zum ersten Mal einen offiziellen Modus, in dem zwei Teams mit jeweils fünf Teilnehmern gegeneinander antreten.