Stonehearth: Alpha-22-Update: Gespräche zwischen den Einwohnern - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Stonehearth steht das Alpha-Update 22 zum Download bereit ( Change-Log ). Es dreht sich um Gespräche zwischen den Einwohnern. Die Entwickler möchten, dass die Siedlung lebendiger wird und die Bewohner (Hearthlinge) vom Spieler stärker als "Individuen" angesehen werden. Die Hearthlinge reagieren in den Gesprächen wiederum positiv, neutral oder negativ auf die jeweiligen Gesprächsthemen des anderen Hearthlings. In einem späteren Schritt sollen die Konversationen mit dem Fähigkeiten-System und den Gedanken verknüpft werden. Ansonsten wollen die Entwickler den Programmcode an diversen Stellen überarbeitet und verbessert haben (Rendering, Animationen, Unterstützung für weitere Auflösungen).Letztes aktuelles Video: Hearthling Customization