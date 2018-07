Stonehearth: Überstürztes Early-Access-Ende im Juli; mehrere Features gestrichen - 4Players.de

In einem langen Statement erklären die Entwickler von Stonehearth , dass das via Kickstarter finanzierte Aufbauspiel im Juli 2018 den Early Access verlassen wird und einige geplante Features gestrichen werden. Der Titel soll bis Ende 2018 nur noch mit einer Rumpfcrew versorgt werden.Für Version 1.0 sind der "Rabbit Clan" (unabhängige, nicht spielbare Fraktion), Gletscher, Geomancer, Jahreszeiten, die "Northern Alliance" (dritte spielbare Fraktion), Performance-Verbesserungen und viele Bugfixes geplant. Mac-Support ist für Version 1.1 zum Jahresende vorgesehen. Gestrichen werden die Linux-Version (Rückerstattungen wurden angedeutet), der Magmaschmied, PvP (abseits einer Modifikation), Feuerelementare, weitere Festivals, alternative Ebenen und die Zwerge als spielbare Untergrund-Fraktion. Piraten, Ninjas und Politiker würden nicht in die aktuelle Version passen und der Tier-Trainer hat nie das Prototypen-Stadium verlassen.Viele Kickstarter-Unterstützer und Early-Access-Käufer zeigen sich von der Entscheidung und der überstürzten Kommunikation enttäuscht , wobei die Entwickler versuchen zu erklären, dass sie das Spiel "nicht unfertig" veröffentlichen würden. Außerdem scheint wohl Riot Games, die Radiant Entertainment im April 2016 übernommen haben, kein weiteres Geld mehr in dieses "Nebenprojekt" investieren zu wollen.Letztes aktuelles Video: Hearthling Customization