Black Mesa: Betatest des Dezember-Updates

Der offene Betatest des Dezember-Updates von Black Mesa ist bei Steam gestartet worden (Black Mesa -> Eigenschaften -> Betas -> public-beta). Das Update nimmt einige technische Verbesserungen an der Source Engine vor, die eigentlich für den Xen-Abschnitt entwickelt wurden. Die Rede ist von Lens Flares (Linsen-Lichtschein), dynamischer Beleuchtung, Lichtstrahlen und einem vierstufigen Texturensystem für die bisherigen "bodenständigen" Levels. Die Entwickler wollen das Update zunächst testen (Performance, Bugs etc.) und es danach veröffentlichen ( Change-Log ).Das Update soll vor dem Xen-Abschnitt erscheinen, damit die interne Entwicklerversion des Spiels und die Live-Version näher beieinander liegen würden. Außerdem bekräftigen die Entwickler erneut, dass die Xen-Passagen sehr aufwändig seien (14 Karten in 5 Kapiteln) und jede Karte größer als im Original sei. Des Weiteren würden sie an einem verbesserten Beleuchtungssystem für große Objekte arbeiten. Ein Termin für das Xen-Update wurde nicht genannt. Bei der aktuellen Steam -Winteraktion wird Black Mesa mit 75%-Rabatt für 4,99 Euro angeboten.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer