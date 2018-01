Die Sims 4: Add-on Waschtag-Accessoires für PC und Mac veröffentlicht

Electronic Arts hat das Add-on Die Sims 4 Waschtag-Accessoires für 9,99 Euro auf PC und Mac via Origin veröffentlicht. Es ist das erste Accessoires-Pack, das in Kooperation mit der Community entwickelt wurde."Basierend auf dem gemeinsam mit Spielern in einer Reihe von Online-Abstimmungen entwickelten Konzept hat Maxis ein einzigartiges Accessoires-Pack erschaffen, das Spielern und deren Sims Spaß beim Waschen und Trocknen ihrer Kleidung bringt. In sechs Abstimmungen wurden über 768.000 Stimmen abgegeben. Neben der Wahl der besonderen Features für das Accessoires-Pack erhielten Spieler auch tiefere Einblicke in den aufwändigen Entwicklungsprozess", schreibt der Publisher."Die Sims 4 Waschtag-Accessoires erweitert den Haushalt der Sims um neues Gameplay rund um das Thema Waschen. Sims können Waschmaschinen und Trockner aufstellen, in einer Waschwanne hartnäckige Flecken auswaschen oder beim Aufhängen der Kleidung auf der Wäscheleine die frische Luft genießen. Das Accessoires-Pack bringt auch neue Einrichtungsgegenstände im Landhausstil wie Holztische, Korbmöbel, farbenfrohe Teppiche, Blumenkörbe und mehr, mit denen sie ihr Haus gemütlich und rustikal einrichten können. Neue Outfits im ländlichen Stil mit Blumenmustern, bequeme Jeanskleidung und lässige Frisuren runden die Inhalte des neuen Packs ab."Letztes aktuelles Video: Waschtag-Accessoires