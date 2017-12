The Forest soll im nächsten Jahr für PlayStation 4 erscheinen

Nach der Ankündigung von The Forest für PlayStation 4 vor drei Jahren ist es ruhig um die PS4-Umsetzung der "Survival-Horror-Simulation" geworden, aber bei der diesjährigen PlayStation Experience kündigten die Entwickler (Endnight Games) an, dass das Spiel im nächsten Jahr für PlayStation 4 erscheinen wird. Passend dazu wurde ein Trailer bereitgestellt, in dem die kooperativen Multiplayer-Elemente in den Vordergrund gerückt werden.The Forest kann im Einzelspieler-Modus oder kooperativ im Mehrspieler-Modus gespielt werden ( zur Vorschau ). Es verbindet Survival-Horror mit Aufbauelementen à la Minecraft: Um Feuerstellen, Unterstände, Waffen oder Fallen zu errichten, muss man sich zunächst um Rohstoffe kümmern. Danach lassen sich auch größere Befestigungen errichten, schließlich muss man sich gegen fiese Kannibalen-Mutanten zur Wehr setzen. Die PC-Version befindet sich seit dem 30. Mai 2014 in der Early-Access-Phase mit "sehr positiven" Nutzerbewertungen.Letztes aktuelles Video: PSX 2017 Multiplayer-Trailer