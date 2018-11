The Forest: Mehr als fünf Millionen Verkäufe; PS4-Version verfügbar - 4Players.de

Endnight Games hat mittlerweile mehr als 5,3 Millionen Kopien von The Forest verkauft. Nach Angaben bei Gamasutra hat das Studio vier Jahre benötigt, um diesen Meilenstein für die Mischung aus Horror- und Survivalspiel zu erreichen, das 2014 erstmals im Early Access auftauchte und später sogar noch um einen VR-Modus bereichert wurde. Zudem gibt Endnight Games in der Pressemitteilung auch Einblicke in das Budget, das dem Team zunächst für die Entwicklung zur Verfügung stand: Demnach stemmte man das Projekt mit einem Betrag von 125.000 Dollar.Aus einem Beitrag beim PlayStation Blog geht außerdem hervor, dass man sich ab sofort auch auf der PlayStation 4 dem Überlebenskampf in der offenen Welt stellen darf - hier allerdings ohne VR-Unterstützung. Der Preis für die PS4-Umsetzung beträgt 16,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer PC