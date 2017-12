Gran Turismo 6: Online-Dienste werden Ende März eingestellt

dOpesen hat geschrieben: ? Heute 12:50 Onekles hat geschrieben: ? Heute 11:57 Ein richtiger Nachfolger ist noch nicht mal in Sicht, da kappt man erstmal den Support für Teil 6 und damit für alle, denen GT Sport aus welchen Gründen auch immer nicht zusagt. Ein richtiger Nachfolger ist noch nicht mal in Sicht, da kappt man erstmal den Support für Teil 6 und damit für alle, denen GT Sport aus welchen Gründen auch immer nicht zusagt. öhm, wem gt6 online was taugt, dem sollte gt sport online erst recht was taugen, gt sport ist lt. der test das beste online rennspiel der serie.

sprich, für das feature was nun abgeschaltet wird gibt es einen mehr als würdigen nachfolger.

aber ja, ansonsten schade für die gt6 community.

Ich hab zwar keine Liebe für den Teil, aber Mist is es dennoch.Nur hängen da auch die ganzen Online Events mit dran, die man wunderbar zum Farmen von Credits abfahren kann. Zumindest war das bei GT5 so und der Hauptgrund, warum ich mich an der Abschaltung so gerieben hatte.Gott weiß was da noch alles mit dranhängt. Ranglisten beim Zeitfahren, eigene Strecken..