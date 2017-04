Voodoo Vince: Remastered: Neuauflage des okkulten Action-Adventures veröffentlicht - 4Players.de

Voodoo Kampfaktion: Spieler können mehr als 30 Voodoo-Attacken durchführen, die Vince unfassbare Dinge tun lassen, am Ende werden aber nur die Monster leiden! Anders als bei anderen Spielen muss der Spieler hier Gefahren NUTZEN, anstatt vor diesen wegzurennen. Fallende Safes, piksende Stecknadeln und Blitze verleihen dem Satz 'Wer nicht wagt, der nicht gewinnt' eine ganz neue Bedeutung.

Magische Voodoo Welt: Stoße in die Tiefen einer verdrehten und gefährlichen Welt vor, in der Vince über 30 detaillierte Ebene meistern muss, einschließlich mit Langusten gefüllte Sümpfe, mit Kobolden und Zombies überrannte Friedhöfe, ein fantastischen Franzosenviertel und ein Netzwerk morastiger Kanalisationen.

Fahrzeuge und Minispiele: Während sich das Spiel entfaltet, muss Vince eine Reihe von Fahrzeugen beherrschen und steuern, darunter ein Fanboat, ein U-Boot, ein Flugzeug und sogar eine Ratte gibt nimmt ihn einmal mit. Vince muss ein kniffliges Minispiel nach dem anderen absolvieren, um seine Aufgabe abzuschließen.

Dynamische Besetzung von Charakteren: Jedes Abenteuer braucht solche verdrießlichen Charaktere. Schräge Kreaturen mit dem für New Orleans typischen Charme warten an jeder Ecke auf dich. Vince trifft auf viele unterschiedliche Gestalten, von Ginger Dead Men bis hin zu einem Paar berauschter Gaspumpen, die eine feurige Herausforderung darbringen."

Beep Games und Microsoft haben die Neuauflage des Xbox-Oldies Voodoo Vince (zum Test ) am 18. April 2017 für Xbox One und Windows-10-PCs veröffentlicht . Das okkulte 3D-Jump'n'Run unterstützt Xbox Play Anywhere und kann so für 14,99 Euro auf beiden Plattformen genutzt werden. In der Spielbeschreibung heißt es: "Der klassische Charakter ist das erste Mal seit über 13 Jahren wieder da und dass in großartiger Auflösung! Vinces Abenteuer führt ihn von den Straßen von New Orleans in die Tiefen eines sumpfigen Flussarms in Louisiana, um seine Pflegerin, Frau Charmaine, zu finden. Vince trifft im wahren Voodoo-Stil auf schrullige Monster und Bösewichte und besiegt diese ... in dem er sich selbst in den Allerwertesten tritt! Vince fährt unter fallenden Safes hindurch, springt in einen Hochgeschwindigkeitsmixer oder springt unter herabfallende Trümmer, um seine Feinde zu besiegen und bleibt dabei vollkommen unversehrt.EigenschaftenLetztes aktuelles Video: Remastered-Launch-Trailer