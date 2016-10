Skyforge: Ascension-Erweiterung veröffentlicht - 4Players.de

Allods Team und My.com haben gestern die große Erweiterung Ascension veröffentlicht, die zahlreiche Änderungen in das Free-to-play-Onlinerollenspiel Skyforge eingeführt hat. In einem Video stellen sie die Neuerungen vor. Ascension verändert u.a. das Kampfsystem, bietet den Revolverhelden als neue Klasse und einen neuen Raid an.Der Revolverheld hantiert sowohl mit zwei Waffen als auch mit Dynamit, während auf der neuen Übersichtskarte Abenteuer verzeichnet sind, durch deren Bestehen man den sein Alter Ego entwickeln kann. Gleichzeitig ist die Menge der für die Charakterentwicklung benötigten Ressourcen gesunken, so dass der erfolgreiche Abschluss einer Quest jetzt mehr Gewicht hat. Im Gegenzug gibt es kein Limit mehr für gesammelte Ressourcen.Weiterhin wurden die angreifenden Aliens stärker und ihre Attacken dauern jeweils acht statt wie bisher zwei Wochen. Angreifenden Gegnern kann man außerdem leichter ausweichen und die Waffen abnehmen, sobald man sie besiegt hat. Wer sich in die Politik begeben möchte, kann sich mit Ascension zudem zur Wahl stellen, um einige Wochen lang als Mitglied des Rates der Götter die Geschicke von Aalion zu lenken.Letztes aktuelles Video: Ascension - Release-Trailer