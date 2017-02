Skyforge: PS4-Umsetzung des Online-Rollenspiels angekündigt - 4Players.de

Im Frühjahr soll das bereits seit Juli 2015 auf dem PC in der offenen Beta befindliche Online-Rollenspiel Skyforge auch auf der PlayStation 4 seine Free-to-play-Pforten öffnen, wie Allods Team und My.com mitteilen. Dazu heißt es: "Nach dem großen Erfolg auf dem PC sowie zahlreichen Updates und Verbesserungen, kommen die PlayStation 4-Spieler in den vollen Genuss eines ausgereiften und mitreißenden Rollenspiels. Angesiedelt in einem außergewöhnlichen Universum, einem Mix aus Science-Fiction und Fantasy, können Spieler aus 14 verfügbaren und jederzeit wechselbaren Klassen wählen. Dies erlaubt volle Flexibilität und nebenbei zahlreiche, unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Spielstils. Auf dem Weg zur Götterlegende verspricht Skyforge eine spektakuläre Kampfmechanik, mitreißende Action, eine ausgeklügelte Charakterentwicklung sowie herausfordernde PvE- und PvP-Kämpfe."Wer sich schon jetzt registriere, soll zur Veröffentichung das exklusive Paket der Unsterblichkeit mit Kostümgegenständen zur individuellen Charaktergestaltung erhalten. Auf PlayStation-Plus-Mitglieder sollen beim ersten Login sogar noch weitere kosmetische Gegenstände warten. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer