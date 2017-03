Skyforge: PS4-Fassung des Online-Rollenspiels macht sich startbereit - 4Players.de

Die PlayStation-4-Umsetzung von Skyforge wird am 28. März 2017 in Europa in den Early Access starten, wie der russische Entwickler Allods Team und der weltweite Publisher My.com auf der offiziellen Website des Online-Rollenspiels bekanntgeben . Für den früheren Spielzugang sei allerdings ein Early-Adopter-Paket notwendig. Zwei Wochen später, am 11. April 2017, soll dann der offizielle Stapellauf des in Zusammenarbeit mit Obsidian Entertainment entwickleten Free-to-play-Titels erfolgen, der von den Machern folgendermaßen umrissen wird: "Beheimatet in einem außergewöhnlichen Universum, einem Mix aus Science-Fiction und Fantasy, bietet Skyforge 14 verschiedene und jederzeit wechselbare Klassen. Dies erlaubt volle Flexibilität und zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Spielstils. Auf dem Weg zur Götterlegende verspricht das Online-Rollenspiel ein spektakuläres Kampfsystem, mitreißende Action, eine ausgeklügelte Charakterentwicklung sowie herausfordernde PvE- und PvP-Kämpfe."Letztes aktuelles Video: Release Date Announcement