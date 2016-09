Quantum Break: Trailer zum Verkaufsstart auf Steam und im Einzelhandel - 4Players.de

Passend zur Veröffentlichung von Quantum Break auf Steam und im Einzelhandel - am 29. September 2016 - hat Remedy Entertainment einen weiteren Trailer zum Actionspiel bereitgestellt. Diese Version wird im Gegensatz zur bisherigen Variante für Windows 10 auch mit 64-Bit-Betriebssystemen ab Windows 7 funktionieren und auf DirectX 11 als Schnittstelle setzen. Käufer der Windows-10-Fassung (DirectX 12) können diese nicht in eine Steam-Fassung umwandeln. Die Einzelhandelsversion wird als Timeless Collector's Edition via THQ Nordic erscheinen und folgende Inhalte bieten: Premium-Verpackung, fünf Spiel-Discs (einmalige Einlösung des Steam-Keys erforderlich), Making-of-Blu-ray, Making-of-Buch (Kunstbuch trifft auf Making-of), Soundtrack-CD (Audio-CD), zwei A3-Poster (ein doppelseitiger Print) und Quickstart-Guide.Letztes aktuelles Video: Steam and Retail Trailer