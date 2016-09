Quantum Break: Systemanforderungen der Steam-Version (DirectX 11); erste Benchmarks; SLI wird nicht unterstützt; GeForce GTX 1080 reicht für maximale Einstellungen nicht aus - 4Players.de

DARK-THREAT schrieb am 29.09.2016 um 13:42 Uhr

Bei vielen Systemanforderungen bei PC Spielen denkt man oft, dass es mit Absicht so ist, dass man entweder a) neue teure Hardware kaufen soll, oder b) die Konsolen kaufen soll.

Der DRM-Zwang mittels Steam & co scheint wohl kaum jemanden mehr abzuschrecken.

Das Spiel an sich ist richtig super.