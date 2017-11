A Hat in Time: Erscheint Anfang Dezember für PS4 und Xbox One

Der Plattformer A Hat in Time hüpft im nächsten Monat vom PC auf die Konsolen: Ab dem 6. Dezember soll der Titel von Gears for Breakfast und Humble Bundle für PS4 sowie Xbox One erhältlich sein.Im Spiel übernimmt man die Rolle von Hat Kid, einer reisefreudigen jungen Hut-Trägerin, die das Universum vor dem gefährlichen Mustache Girl beschützen will. Dafür stürzt sie sich in ein Abenteuer, das von klassischen 3D-Plattformern wie Super Mario 64, Banjo-Kazooie und Psychonauts inspiriert wurde. Mit an Bord ist auch Komponist Grant Kirkhope, der bereits für den Soundtrack von Banjo-Kazooie verantwortlich zeichnete.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer