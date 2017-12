Letztes aktuelles Video: PS4-Launch-Trailer



Letztes aktuelles Video: PS4-Launch-Trailer

Das am 5. Oktober bereits auf dem PC erschienene Hüpf-Abenteuer A Hat in Time ist ab sofort auch auf der PS4 und Xbox One erhältlich.Der Trailer gibt einen Einblick in das farbenfrohe 3D Jump&Run, das von Gears for Breakfast entwickelt und über Humble Bundle erschienen ist. Kern des Spiels ist die Möglichkeit, mit dem Wechsel der Kopfbedeckung auch Fähigkeiten zu variieren und durch die kunterbunden Level zu navigieren.